L’image du vin suisse s’améliore

mercredi, 18.10.2017

La notoriété spontanée des crus suisses rattrape celles des vins français et italiens mieux placés sur la longue période.

Philippe Herminjard*



Réalisée par MIS Trend et présentée récemment par Swiss Wine Promotion, la cinquième étude sur le marché du vin en Suisse est intéressante à plus d’un titre. Cette étude fouillée permet d’identifier les tendances par la superposition des résultats de cinq sondages successifs, réalisés entre 1999 et 2017 auprès d’un échantillon de quelque 15’000 répondants répartis sur l’ensemble de la Suisse. Elle analyse également les différences régionales, difficiles à résumer ici; nous nous limiterons, malgré la grande diversité de nos vignobles, de mettre en évidence certains résultats propres au vin indigène.

Avec le temps, les habitudes de consommer tel ou tel type de boisson évoluent. Même s’il a perdu 4% depuis 2013, le vin reste préféré (77%) à la bière (64%) mais cette dernière progresse tout spécialement chez les jeunes. On relève en particulier, sauf chez les Romands, une baisse significative de la fréquence et du volume consommé par les amateurs réguliers de vin. Les freins à la consommation restent les mêmes, soit l’alcoolémie pour les conducteurs, l’hygiénisme ambiant, le prix et la nécessité de rester productif au travail. Globalement, on observe que la consommation hebdomadaire augmente au fil de l’âge ainsi qu’en fonction du niveau de formation et du revenu salarial. Depuis 2004, les 18-29 ans augmentent leur consommation de vin suisse tout comme les 30-44 ans. Les autres tranches d’âge ont tendance à délaisser le vin helvétique. Bonne nouvelle, la notoriété spontanée du vin suisse rattrape celles des vins français et italiens, mieux placés sur la longue période. Les crus suisses sont jugés comme chers mais leur prix justifié. Si on se limite aux vins de haut de gamme, le jugement négatif s’estompe sensiblement. La grande distribution est déclarée comme le lieu principal d’achalandage (40%) avant l’achat chez le producteur (25%). L’achat sur Internet reste modeste (inférieur à 10%) et concerne plus particulièrement les jeunes. Le bouche à oreille reste l’élément prépondérant dans le choix du vin.

Parmi les autres éléments recueillis, on peut relever que le nombre de personnes déclarant être «connaisseurs» en vins est à la baisse! Enfin, le consommateur juge le vin suisse plutôt respectueux de l’environnement tandis que l’appréciation portée sur la publicité mettant en valeur ce produit s’améliore graduellement.

Cette étude - étalée sur près de vingt ans maintenant - est aussi une source d’information précieuse pour l’amélioration potentielle du vin suisse.

Régionalement, elle esquisse de nombreuses recommandations concernant le positionnement sur le marché des vins de nos différents vignobles et met en lumière certaines lacunes qui empêchent le vin suisse de gagner des parts de marché. Gageons que les professionnels du secteur vitivinicole et les interprofessions régionales en tireront pleinement profit... Mais ayons conscience que l’étude donne aussi des pistes d’amélioration aux vins étrangers (qui représentent 65% du marché!),que les importateurs, très actifs sur le marché, n’hésiteront pas à expérimenter.