Démographie et innovation

mercredi, 18.10.2017

La démographie est un facteur pour déterminer la croissance d’une économie mais il n’est pas le seul.

Marie Owens Thomsen*



Il est souvent dit que la démographie détermine la capacité de croître d’une économie. Certes, la démographie est un facteur, mais ce n’est pas le seul. Le potentiel de croissance est égal à la main d’œuvre (démographie) plus le capital, multiplié par leur productivité respective et conjointe. Côté main d’œuvre, un défaut de démographie peut être compensé par plus d’immigration, plus d’heures travaillées, et par plus de productivité, entre autres. Concernant ce dernier, une manière à augmenter la productivité est d’innover.

Une mesure de l’activité d’un pays dans le domaine de la recherche est de l’innovation est le nombre de demandes de brevets enregistrés auprès des Bureaux de dépôt de brevets concernés. Bien sûr, cet indicateur n’est pas parfait car des demandes peuvent être refusés, et l’importance de chaque innovation n’est pas forcément lié avec le nombre total des demandes. Néanmoins, ces statistiques nous procurent des pistes de réflexion qui méritent notre attention.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) collecte et publie des données statistiques sur les demandes de brevet at autres types de protections de la propriété intellectuelle dans le monde.

Les données disponibles les plus récentes se réfèrent à l’année 2015, lors de laquelle 2.9 millions de demandes de brevets étaient enregistrées dans le monde, une hausse de près de 8% depuis 2014 et donc une bonne nouvelle pour le monde dans son ensemble. Ensuite, on constate que seulement cinq Bureaux de dépôts de brevets reçoivent 82.5% de toutes les demandes: ceux de la Chine, des Etats-Unis, du Japon, de la Corée du sud, et de l’Union Européenne, peignant une image très concentrée de la répartition de la capacité d’innover dans le monde – une sonnette d’alarme pour tous les autres régions et pays. Les parts de marché sur le total sont 38.1% pour la Chine, 20.4% concernant les américains, 11% pour le Japon, 7.4% en Corée du sud, et 5.5% en Europe.

Non seulement la China a le part de part de marché le plus important, le pays a généré 84% de la croissance des dépôts de brevets entre 2014 et 2015, ayant reçu 1.1 millions de demandes contre 589’000 aux Etats-Unis. Au fait, la Chine est le premier pays à dépasser la barre du million de demandes, et le pays génère presque autant de demandes que les Etats-Unis, le Japon, et la Corée du sud ensemble.

La Corée du Sud en tête

Vu sous un autre angle, en relatif et exprimé par rapport au PIB (Produit Intérieur Brut), l’ordre des pays se voit quelque peu modifié. Sur cette base, la Corée du Sud est en tête, suivi par le Japon, et la Chine est maintenant en en 3e place. Puis on trouve l’Allemagne en 4e, la Suisse en 5e, les Etats-Unis en 6e, la Finlande en 7e, le Danemark en 8e, la Suède en 9e, et les Pays-Bas en 10e . Sur cette base, l’innovation de la Corée du Sud est le double de celle de la Chine, et cinq fois celle des Etats-Unis. La Chine a indéniablement un avantage démographique et par la taille de sa population, le pays continuera très probablement à enregistrer le plus grand nombre de demandes de brevets également dans le future. Mais, en relatif, la domination de la Chine est néanmoins moindre, et des pays bien plus petits arrivent à être très puissants dans le domaine de l’innovation. L’OMPI compile en outre de ses statistiques sur les dépôts de brevets un indice d’innovation par pays (Global Innovation Index).

L’indice évalue 127 pays sur de multiples critères allant de l’infrastructure, la réglementation, système éducatif, partage et diffusion de savoir-faire, à l’activité en ligne.

La Suisse est en tête de cet indice en 2017, et ce depuis 2011. En ordre, le top-10 inclue également la Suède, les Pays-Bas, Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Danemark, Singapour, la Finlande, l’Allemagne, et l’Irlande: la Corée du Sud se trouve en 11e rang et la Chine en 22e.

Selon ce classement, la variable qui semble le plus déterminant pour la performance en termes d’innovation n’est pas forcement la taille de la population mais le niveau du PIB (Produit Intérieur Brut).

Tous les pays en tête du classement sont des pays riches. Cela n’empêche pas certains pays ayant des revenus faibles de délivrer une bonne performance en relatif, et l’OMPI identifie 17 pays dans cette catégorie, incluant par exemple le Vietnam, le Kenya, l’Inde, et le Rwanda. Néanmoins, nous pouvons conclure que le taux d’innovation dépend d’abord de la richesse du pays, et que seul l’avantage numérique n’est pas déterminant.

Pour notre futur à nous tous, il est perturbant de noter que sur le plan global les dépenses sur la recherche et le développement ne se sont pas encore rétabli à leur rythme d’avant crise. Avant 2008 ces dépenses bénéficiait d’un taux de croissance à 6% ou plus, et ce taux se situait juste en-dessous de 4% en 2015.