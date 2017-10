La confiance long terme de Patek Philippe

mercredi, 18.10.2017

Horlogerie. La marque genevoise emblématique fait partie des raisons de croire à la solidité du marché.

Stéphane Gachet



Patek Philippe ouvrira l’édition de Singapour de son musée itinérant. Un programme de communication éclairé lancé en 2012, ayant déjà un succès retentissant à Dubaï, Munich, Londres et New York.(Keystone)

L’avertissement positif sur bénéfices lancé ce mardi par Richemont est un signal que les Cassandres espéraient sans doute ne pas voir venir: l’horlogerie suisse a encore un avenir et la demande ne s’est pas évanouie dans la nature, happée par la montre connectée et la chute de la clientèle chinoise. Richemont n’est d’ailleurs pas le seul opérateur à donner des signaux positifs. Les chiffres d’exportation, dont la prochaine mouture mensuelle tombe ce jeudi, démontrent que le creux du cycle est passé. Et il y a Patek Philippe, qui continue d’investir avec une vue sur le très long terme. En janvier 2015, Thierry Stern, dirigeant et propriétaire de Patek Philippe, à Genève, annonçait l’ouverture d’un chantier de grande importance sur le site de Plan-les-Ouates. Il y a exactement deux ans, en octobre 2015, la direction de la marque annonçait le budget total de la construction: 500 millions de francs. Aujourd’hui, le chantier est déjà très avancé et le calendrier devrait être respecté: fin des travaux novembre 2018, emménagement printemps 2019. A l’automne de cette même année, Patek Philippe ouvrira l’édition de Singapour de son musée itinérant. Un programme de communication éclairé qui a été lancé en 2012 et a déjà connu un succès retentissant à Dubaï, Munich, Londres et New York, où l’événement, tenu en juillet dernier, a accueilli 27’500 visiteurs en 11 jours. page 4

SUITE PAGE 04 (Abonnés)