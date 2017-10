Solution d’assurance 3.0 pour privés et PME

mercredi, 18.10.2017

GOforLIFE. La plateforme digitale B2C lancée en juin à Genève s’étendra à la Suisse et ciblera aussi le B2B.

Elsa floret



Lancée en juin en Suisse romande (lire L’Agefi du 20 juin), GOforLIFE, solution digitale de gestion d’assurances pour les particuliers, s’étendra le mois prochain sur tout le territoire suisse et s’adressera également aux entreprises (GOforLIFE Pro).

Start-up créée à Genève avec des fonds privés suisses, par Xavier Besserie, GOforLIFE a dépassé le millier de clients privés en Suisse romande.

D’une trentaine de collaborateurs (IT et conseillers à la clientèle) en juin, la start-up en emploie aujourd’hui une cinquantaine avec un recrutement permanent de conseillers multilingues (italien, allemand) pour la Suisse. Ses conseillers en assurance sont tous certifiés Finma et Cicero. Parallèlement et afin de répondre à une demande croissante de simplification de la gestion des contrats d’assurance de la part des PME, Xavier Besserie lancera d’ici fin 2017 GOforLIFE Pro, à destination des entreprises.

Son objectif est d’amener le courtage accessible à tous, notamment aux familles et PME. Le CEO cible les créneaux sur lesquels les clients sont délaissés par les courtiers.

En Suisse, selon l’Office des Statistiques, le budget assurances pour une famille moyenne vient en deuxième position après le logement et avant les impôts.

La solution GOforLIFE permet d’optimiser ce budget et de réaliser ainsi entre 15 à 20% d’économies. page 7

