Presse américaine: la recherche d’un modèle

mercredi, 18.10.2017

Elle doit accompagner la transformation de la société vers un monde augmenté.

Xavier Comtesse*



Avec la nomination la semaine dernière de Lewis D’Vorkin à la tête du Los Angeles Times, l’un des plus grands quotidiens des Etats Unis, la question des modèles économiques et rédactionnels pour la presse écrite se pose à nouveau. Au contraire de Martin Baron du Washington Post ou de Dean Baquet du New York Times, qui s’inscrivent clairement dans un journalisme d’investigation relativement classique, D’Vorkin lui favorise la recherche des «clics & views», à savoir connaître dans le détail qui regarde quoi et qui lit quoi. Il est un orfèvre du Big Data. Par opposition à ces deux collègues de la côte Est plutôt orientés «news» que «views», ce combat de modèle donne pour l’instant raison au Post et au Times. Mais pour combien de temps?

Trump fait vendre du papier

Selon Steve Chawkins, un ancien journaliste du Los Angeles Tribune rencontré à Ventura le jour de la nomination de D’Vorkin, le «show» politico-dramatique de Trump fait vendre du papier, cela confronte les opinions et enrichit les discussions. Mais Trump tôt ou tard disparaîtra et qu’adviendra-t-il après? Même s’il craint ce monde des Big Data et des grands Publisher à la «Citizen Kane», Chawkins pense que la presse n’a aujourd’hui toujours pas résolu son modèle d’affaires qui a été complètement détruit par Internet et Google. Il n’a pas de solution miracle mais il pense qu’il faut d’abord se pencher sur les fondamentaux comme par exemple le récit (storytelling).

Regardez les journalistes sportifs de la presse écrite. Depuis toujours, ils relatent des événements que les gens ont déjà vécu en direct. Faire le récit d’une rencontre de football le lendemain alors que tout le monde ou presque l’a vu à la télévision, cela n’est pas évident. Mais dans le fond, c’est exactement le même exercice que de parler d’une «news» que tout le monde a déjà lu, la veille sur Internet. Voilà la vraie question. Comment faire un «second» récit qui soit nécessaire et fondamental? Une «news» revue et augmentée. Voilà le mot lâché: augmenté. C’est le monde vers lequel on se dirige précisément. Un monde augmenté. La presse doit accompagner cette transformation.

Au niveau du modèle d’affaire, comme la manne publicitaire ne reviendra jamais au niveau d’antan, il faut aussi chercher ailleurs. Car, ni les abonnements, ni les ventes en kiosque ne suffiront. On le sait bien. Le problème est coriace. Les principales sources de financement semblent s’évaporer. Et pourtant le commerce contemporain indique une voie solide et déjà largement expérimentée par le e-paiement à savoir le micro-paiement. C’est exactement ce qu’il faut faire. Les gens ne veulent pas payer pour ce qu’ils ne consomment pas, c’est-à-dire pour les pages qu’ils ne liront jamais.

Pour la version papier c’est problématique mais sur Internet c’est très simple: un article = un prix de vente. Il faudrait donc adapter ce principe au papier et offrir des abonnements avec des tarifs personnalisés. Après questionnaires, sondages ou autre, on pourra définir les besoins personnels du lecteur avec une facturation individualisée. L’offre devrait ainsi non seulement coller aux besoins mais aussi aux espérances en termes de contenus.

La révolution des médias passe donc par une refonte complète du modèle journalistique mais aussi économique. Inventer demain, c’est prendre aujourd’hui le pouls des consommateurs et de leurs comportements transformationnels. En d’autres termes, ne pas imposer une vision «wishful thinking» mais suivre la réalité des besoins.