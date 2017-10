Vin vaudois : un millésime 2017 «solaire»

mardi, 17.10.2017

Une fois n’est pas coutume, c’est dès la mi-octobre que les vignerons vaudois peuvent juger du potentiel de leur récolte. A cette date, la grande majorité des cépages se voient déjà mis en cave et leurs fermentations ont débuté. Au niveau du canton, la Communauté Interprofessionnelle attend une production de 25,7 millions de litres de vin (dont 72 % en blanc et 28 % en rouge). Si les appellations «La Côte», «Lavaux» et «Chablais» affichent des volumes satisfaisants, les coteaux des «Côtes de l’Orbe», de «Bonvillars» et du «Vully» présentent des rendements un peu moindres qu’attendu. Mais cette petite déception ne remet pas en cause l’excellente qualité du raisin dans tous les vignobles, qui devrait se traduire par des crus de grande tenue.. La Communauté interprofessionnelle des vins vaudois explique les promesses très intéressantes du nouveau millésime par «le climat sec et relativement frais de septembre, qui s’est prolongé sur les premières semaines d’octobre». – (Communauté interprofessionnelle des vins vaudois)