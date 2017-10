Tabac : l’OIT priée de couper les liens avec les fabricants

mardi, 17.10.2017

Plus de 150 organisations à travers le monde ont demandé hier à l’OIT (Organisation internationale du travail) de ne plus accepter de fonds venant de fabricants de tabac et de couper tous les liens avec cette industrie. Dans une lettre adressée aux membres du conseil d’administration de l’OIT,...