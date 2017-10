Banquiers centraux dans les starting-blocks

mardi, 17.10.2017

Relèvement des taux ou réduction des achats d’actifs sont au centre des discussions.

David Duran*



Les différentes conférences et réunions parrainées par le FMI et la Banque Mondiale la semaine dernière à Washington ont permis à de nombreux banquiers centraux d’exprimer leurs vues sur l’état de l’économie et des perspectives de normalisation des politiques monétaires.

L’abandon graduel...