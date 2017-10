L’IoT rend les traitements plus précis

mardi, 17.10.2017

Mesures. La récolte et l’analyse régulières de données permettent de suivre un patient de beaucoup plus près et d’éviter des hospitalisations.

Christian Affolter



Ulrich Muehlner. Le CEO d’EMedicus a développé une app.

Un nouveau projet lancé conjointement par IBM et la start-up suisse docdok.health (E-Medicus) vise à rendre plus précis les traitements de maladies grâce au recours à des objets connectés (IoT). La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie qui se prête à ce genre...