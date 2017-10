Mercedes-Benz : rappel de 400.000 véhicules au Royaume-Uni

mardi, 17.10.2017

Le constructeur automobile Mercedes-Benz, propriété de l’allemand Daimler, a annoncé le rappel de 400.000 véhicules au Royaume-Uni pour des problèmes dans le déclenchement des airbags. Le rappel concerne les modèles Classes A, B, C et E ainsi que CLA, GLA et GLC, et porte sur des voitures...