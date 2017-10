Kuehne + Nagel accélère son tempo

mardi, 17.10.2017

Logistique. La hausse des volumes et des résultats a été plus forte au troisième trimestre. Les attentes sont élevées.

Philippe rey



Kuehne + Nagel a accéléré sa croissance et la hausse de ses résulats brut et d’exploitation lors du troisième trimestre 2017. Cela reflète à la fois un raffermissement de la conjoncture mondiale et la focalisation sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

Toutefois, le marché des actions, qui est devenu très gourmand après plus de huit années de hausse, attendait des marges et des taux de conversion (EBIT rapporté au bénéfice brut) plus élevés. Du coup, l’action K+N a sensiblement baissé lundi. Un recul somme toute normal après une progression de plus de 26% cette année! De façon générale, les attentes des investisseurs sont souvent trop grandes dans une optique à court terme. Quoi qu’il en soit, Kuehne + Nagel demeure une affaire supérieurement rentable. Davantage que le concurrent helvétique Panalpina qui évolue un ton en dessous; ce qui se traduit par des marges opérationnelles et des taux de conversion plus faibles.

On peut aussi voir ceci comme un aspect positif sur le plan boursier, car Panaplina comporte un potentiel d’amélioration ou de rattrapage de sa rentablité au regard de Kuehne + Nagel. L’action K+N se situe à un niveau historiquement élevé, après avoir traversé une phase de consolidation entre 2011 et 2017. Les sociétés américaines Expeditors et C.H. Robinson culminent également à des pics records, surtout la première. Page 4

