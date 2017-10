Le genevois ProtonMail pourrait quitter la Suisse

mardi, 17.10.2017

Elsa floret



Andy Yen. La Suisse devrait suivre la législation de l’UE, selon le CEO de la start-up.

Andy Yen, CEO de la start-up qu’il a fondée en 2014 à Genève depuis le CERN, pourrait quitter la Suisse, si la loi sur la surveillance de la correspondance par télécommunication s’appliquait au premier janvier 2018. La société spécialisée dans les services de messagerie cryptée, compte aujourd’hui 4 millions d’utilisateurs parmi lesquels 50.000 entreprises aux Etats-Unis (25%), Suisse et Europe (50%) et dans le monde (25%). Une dizaine d’employés de ProtonMail est basée en Suisse et 40 dans le monde.

Andy Yen pourrait déplacer son staff en Allemagne. En pourparlers avec le Centre de service informatique CSI-DFJP, Andy Yen s’est aussi adressé à Pierre Maudet. page 5

