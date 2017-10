L’activité new-yorkaise tourne à fond

mardi, 17.10.2017

Manufactures. L’activité manufacturière dans la région de New York a progressé en octobre, atteignant son plus haut niveau en trois ans, selon l’indice Empire State publié hier par l’antenne de New York de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L’indice a gagné 5,8 points en un mois pour...