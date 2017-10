L’art face au dogme numérique

mardi, 17.10.2017

La transformation du marché s’accélère nettement depuis l’avènement des canaux numériques.

Stéphane Gachet



Les paramètres du marché de l’art ont longtemps évolué de manière très stables. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, le marché connait une transformation sans précédent et en accélération, sous l’influence conjuguée de la numérisation et de la montée en puissance d’une nouvelle génération de...