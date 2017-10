Le marché de l’art sous le dogme du numérique

mardi, 17.10.2017

La montée en puissance des canaux de ventes online a des effets plus complexes que prévu.

Stéphane Gachet



Tous les derniers rapports sur le marché de l’art, démontrent la part grandissante des ventes online et toutes les maisons de ventes confirment le phénomène, démontrant à chaque nouvelle saison que la nouvelle génération de collectionneur progresse sans complexe et qu’il n’y a plus de limite de prix sur les canaux numériques. De manière très concrète, la domination du numérique a aussi ses effets sur le terrain. Ainsi Simon Studer, créateur et dirigeant de Simon Studer Art à Genève, évoque une accélération très nette des processus d’acquisition. Aller vite, se décider vite. Paradoxal dans un domaine qui se nourrit au contraire de lenteur, de réflexion, d’histoire, de connaissance. page 3

