Début de semaine sous forme de correction

mardi, 17.10.2017

Kuehne+Nagel (-4,2%) a fini lanterne rouge. Le logisticien schwytzois a douché les attentes des analystes en matière de rentabilité avec ses résultats au 3e trimestre.

La Bourse suisse a fini sur une note négative au terme d’une séance de correction alors que le SMI avait inscrit un nouveau plus haut de l’année et terminé en dessus de la barre des 9300 points vendredi, un peu en dessus du plus bas du jour. Le front des nouvelles d’entreprises est resté...