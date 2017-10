Fabien Carruzzo, partner Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

mardi, 17.10.2017

Etude d’avocats de New York spécialisée dans les produits dérivés et structurés.

Elsa Floret



Fabien Carruzzo. «Il n’y avait quasiment aucune

Après Genève, Zurich et Londres, cet avocat spécialisé dans les produits financiers dérivés et structurés, s’est installé à New York en 2005. Valaisan d’origine, il garde un lien fort avec la Suisse où il possède de nombreux clients, notamment parmi les négociants en matières premières,...