Corinne Erni, commissaire d’art contemporain à New York

mardi, 17.10.2017

Célébration du 5e anniversaire du bâtiment Parrish conçu par Herzog & de Meuron.

Corinne Erni. «Je vais organiser un Think Tank en 2018 pendant l’Art Basel.»

Installée à New York depuis 1988, cette Suissesse de Sursee (LU), est commissaire d’art contemporain. Elle travaille comme indépendante, mais également auprès de musées, comme le New Museum et le Parrish Art Museum à Southampton, depuis un an. En Novembre, elle y organisera la célébration du...