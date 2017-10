Quand la bière devient prestigieuse

mardi, 17.10.2017

Benoît flaquet, Hortense delacrétaz, Noé Mage, David Lachavanne. Faire de la bière une boisson d’élégance. C’est le challenge que s’est lancé l’équipe de la jeune marque genevoise Minuscule.

L’histoire débute en mai 2012 pour Benoît Falquet et Noé Mage, les créateurs de la recette. Avec un modeste kit de brassage amateur, ils réalisent une première expérience qu’ils font goûter à leurs proches. Biochimiste et chimiste de formation, les hommes connaissent bien les levures et mettent en pratique leurs connaissances avec un certain succès. Aujourd’hui l’équipe s’est agrandie et est composée de quatre membres. Après plusieurs expérimentations, le quatuor a sorti son premier produit en avril 2016, baptisé «Première Cuvée». L’idée est là dès le début, contribuer à rendre la bière une boisson d’élégance tel que le bon vin ou le whiskey. Vendue avec un verre spécial pour exalter les arômes et parfums, cette nouvelle bière présente une robe légèrement ambrée et un nez floral et épicé.

Avec un prix de vente à 3.90 francs, la bière sort du segment du produit industriel et bon marché et cible principalement les établissements de luxe comme point de vente. À cet effet, la société a conclu un partenariat avec l’hôtel Le Richemond à Genève. Disponible dans certains restaurants, l’entreprise ne renonce pas à s’attaquer aux grandes surfaces et envisage d’être présente aussi dans les rayons des centres commerciaux tels que Globus et Manor. page 7

SUITE PAGE 07 (Abonnés)