Des progrès trimestriels attendus pour UBS et CS

mardi, 17.10.2017

Banques. Ceux-ci n’auront pas été précédés du même cortège d’avertissements que les grands groupes des Etats-Unis.

Piotr kaczor



Kirt Gardner. Les compléments d’explications du CFO de UBS se révèlent bien utiles aux investisseurs.

Si les résultats trimestriels publiés la semaine dernière par les grandes banques américaines n’ont finalement pas (trop) déçu, c’est que ceux-ci ont été précédés de leur cortège d’avertissements, sur l’évolution déclinante des revenus du négoce en particulier. Tant et si bien que ces publications n’ont déployé qu’un impact indirect mesuré sur les cours des titres UBS (+0,5%) et CS Group (-0,4%), dont les résultats trimestriels sont attendus d’ici respectivement 10 et 15 jours. Il faut dire que l’évolution de l’action UBS ces derniers mois intègre aussi toute une série «d’effets» plus ou moins extraordinaires anticipés et commentés en particulier par le responsable des finances du groupe Kirt Gardner.

Une approche qui contraste avec le relatif silence apparent depuis quelque temps à cet égard de Credit Suisse Group et de son directeur exécutif Tidjane Thiam. Auquel l’effort efficace porté sur les coûts confère un levier «opérationnel» de nature à armer le CS Group face à d’éventuels revers de marchés. A la faveur de l’effort plus marqué porté par la banque sur les coûts, après deux exercices annuels dans le rouge, et qui a permis à l’action de bénéficier de ce momentum en s’appréciant de 15% cette année. page 3

SUITE PAGE 03 (Abonnés)