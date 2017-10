Allégement administratif : un frein aux coûts de la réglementation

mardi, 17.10.2017

Le Conseil fédéral a publié son rapport sur l’allégement administratif. Les mesures mises en œuvre représentent de petits pas dans la bonne direction – mais pas une grande révolution. Des mesures ayant de grands effets – telles que l’introduction d’un taux de TVA unique ou la simplification du droit environnemental, compliqué – n’ont pu être appliquées jusqu’ici. C’est la raison pour laquelle l’Union suisse des arts et métiers Usam exige la mise en place d’un frein aux coûts de la réglementation. Dans son rapport de mise en œuvre, le Conseil fédéral admet n’avoir encore aucun moyen efficace contre les coûts croissants de la réglementation. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse soutient l’intervention parlementaire demandant l’introduction d’un frein aux coûts de la réglementation – qui enraie l’apparition de nouveaux coûts réglementaires. – (Union suisse des arts et métiers)