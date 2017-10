SWISSto12 part à la conquête de l’espace

lundi, 16.10.2017

Emile de Dijk. Le CEO et cofondateur de SWISSto12 vise désormais l’expansion sur le marché américain. En pleine croissance, la spin-off issue de l’EPFL vient de recevoir le label «SCALE UP VAUD», dispensé par Innovaud. Les produits qu’elle imprime en 3D révolutionnent le marché des antennes pour les télécommunications satellitaires, dont la promesse est d’équiper la planète en réseaux internet à haut débit. «Nous changeons complètement la technologie de fabrication de ce type de pièces et sommes les seuls, au niveau mondial, à proposer commercialement la réalisation d’antennes radiofréquence en 3D», explique Emile de Rijk. Ces antennes sont jusqu’à 10 fois plus légères et coûtent moins cher que les antennes traditionnelles. page 7

