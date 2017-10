Artsy.net à l’intersection entre l’art et la technologie

lundi, 16.10.2017

Suisses à New York. Une plateforme internationale pour découvrir et collectionner.

Elsa Floret, New York



Daniel Doubrovkine est un entrepreneur, technologue, directeur de la technologie chez Artsy.net à New York, le plus grand marché de l’art en ligne et la publication.

Diplômé en informatique de l’Université de Genève à la fin des années 1990, Daniel Doubrovkine a fondé et vendu Vestris...