Professionals.aero, crowdsourcing dédié à l’industrie aéronautique

lundi, 16.10.2017

Suisses à New York Le réseau compte actuellement plus de 500 membres dans 60 pays

Elsa Floret, New York



Que fait Professionals.aero?

Professionals.aero est une plateforme de crowdsourcing, créée à New York en 2016, dédiée à l’industrie aéronautique. Elle connecte les professionnels et les entreprises, afin qu’ils puissent collaborer à travers Professionals.aero et innover ensemble....