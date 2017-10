Pour un reporting financier plus simple

lundi, 16.10.2017

Normes comptables. Toujours plus d’entreprises optent pour les Swiss GAAP RPC plus simples et transparentes.

Philippe rey



La transparence constitue l’enjeu principal du reporting financier. Or les rapports financiers des entreprises suisses sont très informatifs et pertinents. Les IFRS et les US GAAP, appliquées au plan international avec des comparaisons à la clef, donnent des directives détaillées. En revanche, l’inconvénient de ces normes est leur complexité. Laquelle s’accentue avec des changements réguliers qui engendrent des coûts. Une complexité croissante qui noie les messages-clés et nuit à la transparence. C’est pourquoi de plus en plus d’entreprises cotées sur SIX Swiss Exchange optent pour les normes comptables suisses Swiss GAAP RPC, souvent au détriment des IFRS.

Swatch Group, Bobst et Dormakaba ont notamment franchi le Rubicon. Certes, les directives Swiss GAAP RPC se révèlent beaucoup moins complètes mais suffisantes pour saisir l’essentiel financier d’une entreprise. Le concept Swiss GAAP RPC se focalise en premier lieu sur la présentation des comptes des petites et moyennes entités. page 6

