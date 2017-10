Le préapprentissage pour intégrer les réfugiés

lundi, 16.10.2017

Marché du travail. Un programme de la Confédération va démarrer en 2018 avec 1000 personnes.

Marco Taddei*



Début octobre, s’est tenue à Istanbul la 10e Réunion régionale européenne de l’Organisation internationale du Travail (OIT). A l’issue des débats, les délégués ont adopté «L’Initiative d’Istanbul pour le centenaire», qui prône une croissance forte et durable et des emplois décents, notamment par l’adoption de politiques de nature à promouvoir l’intégration des réfugiés dans le marché du travail.

L’initiative de l’OIT revêt une importance particulière dans le contexte actuel de crise migratoire. A en croire le Haut-Commissariat pour les réfugiés, près de 65 millions de personnes dans le monde sont actuellement victimes de déplacements forcés. Or, seule une faible minorité d’entre eux parvient à accéder au marché du travail.

A une plus petite échelle, cette question se pose aussi en Suisse qui connaît depuis quelques années une recrudescence des demandes d’asile (27.000 en 2016). Une récente étude de l’Institut B, S, S. de Bâle montre que 80% des réfugiés reconnus (permis B) et des réfugiés admis à titre provisoire (permis F) dépendent de l’aide sociale. Après dix ans passés en Suisse, le taux d’activité des détenteurs de permis B atteint 48% et 25% pour les permis F.

A la lumière de ces résultats, la nécessité – largement partagée – d’intégrer davantage les réfugiés sur le marché du travail s’impose avec une acuité accrue. Faire travailler les réfugiés permet à la fois d’alléger le fardeau financier de nos collectivités publiques et de dynamiser l’activité économique.

Mais cette volonté intégrative se heurte à plusieurs obstacles: manque de connaissances linguistiques, différences culturelles, inadéquation des qualifications sont autant de barrières à l’emploi. A cela s’ajoute l’obligation faite jusqu’ici aux requérants d’asile et aux personnes admises provisoirement de reverser à l’État 10 % de leur salaire sous la forme d’une taxe spéciale. Cette retenue occasionne une charge administrative pour les employeurs et peut décourager les réfugiés concernés de travailler. Entrave supplémentaire: la plupart des emplois nouvellement créés requièrent des connaissances pointues, dont peu de réfugiés peuvent se prévaloir.

Dans ce contexte, il faut saluer le programme de la Confédération «Préapprentissage d’intégration», qui démarrera en 2018. Quelque 1000 réfugiés reconnus ou admis provisoirement pourront acquérir des compétences de base dans un contexte professionnel, avec à la clé la possibilité d’accéder à un vrai apprentissage.

Cette voie a déjà été suivie avec succès par le secteur de l’hôtellerie restauration qui a mis en place un préapprentissage d’intégration d’une année permettant aux participants d’effectuer des stages de plusieurs semaines au service et en cuisine tout en suivant des cours d’allemand sanctionnés par un certificat reconnu au niveau européen. Les entreprises formatrices y trouvent aussi leur compte: en effet, pas moins de 400 réfugiés reconnus ont trouvé un emploi dans ce secteur.