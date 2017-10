Gain hebdomadaire de 0,6% pour le SMI

lundi, 16.10.2017

L’indice vedette a clôturé vendredi en hausse de 0,15% à 9311 points, à moins de 250 points du plus haut historique de 2007. Givaudan et Lonza gagnants de la semaine

Le marché suisse des actions a terminé au-dessus de la barre psychologique des 9300 points vendredi, à un cheveu du plus haut du jour et du nouveau plus haut de l’année de 9312,97 points. Le plus haut historique de 9548,09, en 2007 avant la crise financière, est désormais à moins de 250 points....