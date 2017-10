A New York, la tech se décline sans limite

lundi, 16.10.2017

La dernière décennie a vu la ville catapultée au rang de second hub tech des Etats-Unis, et même du monde.

Elsa Floret



Certains classements placent NY au 2e rang mondial derrière la Californie. Car si la Silicon Valley reste l’épicentre de la technologie mondiale, certaines entreprises ont fait le choix de s’implanter au centre-ville, comme Salesforce à San Francisco ou Kickstarter et le Huffington Post à New York.

Le secteur tech emploie près de 130.000 personnes à NY (environ 280.000 pour l’Etat, au 3e rang après la Californie et le Texas). Les géants Google (6000 personnes à NY!) et Facebook, ont gardé et même consolidé leurs opérations new-yorkaises à Manhattan.

Entretien à New York avec Oliver Haugen, head of swissnex, complété par une série de portraits d’entrepreneurs suisses rencontrés à New York, actifs dans des domaines aussi différents que la production entertainment, l’art, les contrats dérivés, l’évènementiel, la levée de fonds biotech, l’aéronautique, la production de documentaire et l’immobilier. Tous ont suivi leur cursus en Suisse et entretiennent des liens professionnels étroits avec leur pays d’origine. page 4 et 5

