Le Conseil d’Etat reçoit un carton jaune

lundi, 16.10.2017

Genève. Le Grand Conseil sanctionne une baisse des subventions pour les associationsd’utilité publique.

Le Grand Conseil a voté aujourd’hui un projet de loi déposé par le groupe socialiste qui sanctionne la baisse des subventions mis en œuvre par le Conseil d’Etat en 2016 alors qu’en l’absence de budget voté, il devait les maintenir au niveau de 2015 comme le prévoit la loi. Ce vote est une bonne nouvelle pour les associations subventionnées qui fournissent de nombreuses prestations reconnues d’intérêt public. Lorsque le budget de l’Etat est refusé, la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat (LGAF) prévoit que les «charges de fonctionnement sont engagées sur la base et en proportion des montants figurant au budget de l’année précédente, selon le principe des douzièmes provisoires» (art 42). Cela signifie que les enveloppes budgétaires doivent, toutes choses égales par ailleurs, être maintenues inchangées. Or, en 2016, après le refus du budget par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat a mis en œuvre des mesures phares de son projet d’austérité, notamment en coupant dans les subventions aux entités subventionnées. Ces coupes ont immédiatement été contestées par le dépôt d’un projet de loi socialiste. – (PS genevois)