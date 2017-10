ETATS-UNIS : Sprint et T-Mobile vont fusionner

lundi, 16.10.2017

La banque japonaise SoftBank et Deutsche Telekom sont parvenus à un accord de principe pour fusionner Sprint et T-Mobile, créant ainsi un rival aux deux grands opérateurs américains de téléphonie mobile, rapporte le quotidien Nikkei. SoftBank et le groupe allemand, qui détient 64% de T-Mobile,...