Doris Leuthard a gâché l’ambiance

lundi, 16.10.2017

Foire agricole. Comme chaque année, l’ouverture de la foire agricole de Suisse orientale a été marquée par une intervention d’un représentant du gouvernement fédéral. Ce rôle est revenu jeudi à Doris Leuthard. Par son discours, la présidente de la Confédération a passablement gâché l’ambiance de fête de ce 75e anniversaire de l’OLMA. Les exigences qu’elle a adressées à l’agriculture suisse – plus de biodiversité, adaptation au changement climatique, adaptation au contexte commercial international – sont impossibles à réaliser simultanément. Le renforcement de l’écologie augmente les coûts de production alors que l’ouverture des frontières pousse les prix à la baisse. Les domaines agricoles suisses disparaîtront à l’exception peut-être de quelques grandes exploitations du Plateau suisse et de quelques domaines bio des montagnes produisant des spécialités.

Dans son exposé, Madame Leuthard a cité en exemple l’agriculture de l’Argentine et du Pérou. Il est évident que les conditions de production de ces pays ne sont pas comparables à celles de la Suisse. Pour couronner le tout, elle a osé qualifier de succès la suppression du contingentement laitier alors que les producteurs suisses doivent vendre leur lait largement en dessous du prix de production. Pour ces milieux, les déclarations de Madame Leuthard sonnent comme une mauvaise plaisanterie.

e

La déclaration de la présidente de la Confédération est d’autant plus scandaleuse qu’elle intervient trois semaines après que 80% des Suissesses et des Suisses ont approuvé un nouvel article constitutionnel sur la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Ce résultat devrait inciter le pouvoir politique à garantir la production nationale et non pas à la mettre en péril. Et c’est sans parler du refus que le Parlement a opposé à plusieurs reprises au libre-échange agricole. La présidente de la Confédération n’en a cure: que m’importent le peuple et le Parlement, je suis la présidente, voilà sa devise.

Les déclarations de la présidente de la Confédération doivent mettre en état d’alerte toute l’agriculture. La Suisse doit conserver ses bases vitales dont vit également le tourisme. C’est un défi lancé à tout l’espace rural et notamment à l’Union suisse des paysans qui a pu fêter l’acceptation de son initiative il y a trois semaines. Faute d’une réaction rapide et ferme, cette votation pourrait devenir une victoire à la Pyrrhus. Quant à l’UDC, elle continuera de se battre pour une agriculture indigène productrice. – (UDC)