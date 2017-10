Virgin rejoint le projet Hyperloop

vendredi, 13.10.2017

Virgin Group a annoncé hier qu’il rejoignait le projet de train à grande vitesse Hyperloop dont son dirigeant Richard Branson rejoindra le conseil d’administration. Le projet sera rebaptisé Virgin Hyperloop One, selon un communiqué d’Hyperloop One et de Virgin qui ne précise toutefois pas les...