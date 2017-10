Innovaud labellise 5 nouvelles scale-up

vendredi, 13.10.2017

Patrick barbey. Le directeur d’Innovaud souligne la qualité de l’écosystème vaudois des start-up, mais relève le manque de financement pour les phases «growth».

L’organisme chargé du soutien à l’innovation dans le canton de Vaud a été créé en 2013. Son action se concentre sur les entreprises et les porteurs de projets, via ses missions principales qui sont l’aide au financement, l’accompagnement, l’hébergement dans les technopôles vaudois ainsi que la promotion et mise en réseau. Son directeur, Patrick Barbey revient, dans une interview, sur le rôle d’Innovaud, son fonctionnement et ses principales contributions depuis sa création. En quatre ans, l’organisme de soutien à l’innovation a notamment participé à la création d’une centaine de start-up.

Parmi elles, nombreuses sont en forte croissance et bénéficient du label «SCALE UP VAUD» dispensé par Innovaud. Cinq nouvelles entreprises vaudoises reçoivent aujourd’hui le label. Il s’agit de QGel et de MindMaze dans les sciences de la vie, de GaitUP dans les TIC, de SWISSto12 dans la fabrication additive et enfin de Flyability dans les drones. Ces cinq entreprises ont été créées il y a trois ans au moins et ont une croissance annuelle des emplois de 20% ou plus. Ces critères sont nécessaires pour pouvoir du label, qui vise à les valoriser et à les soutenir leurs croissances. Parmi les 16 autres scale-ups labellisées se trouvent Abionic, Atracsys, DEPsys, DomoSafety, Elite, eSmart ou encore GreenMotion. page 5

