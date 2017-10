Notenstein La Roche change de CEO

vendredi, 13.10.2017

Nomination. Patrick Fürer est désigné pour succéder à Adrian Künzi en place depuis les débuts de la banque.

Christian Affolter



La banque privée Notenstein La Roche filiale de Raiffeisen a annoncé hier une mesure attendue depuis longtemps. D’entente avec le conseil d’administration, le CEO Adrian Künzi quitte la banque. Patrick Fürer lui succèdera le 23 octobre. Les rumeurs suggérant que l’ancien CEO devra encore mener à bien la migration de l’ancienne plateforme vers une nouvelle solution signée Avaloq avant de partir se sont confirmées. Car aucun signe d’une véritable inversion de la tendance au niveau du ratio coût-bénéfice, trop élevé, et du côté des actifs sous gestion en diminution n’est perceptible. La nouvelle plateforme devrait permettre de faire quelques progrès du côté des coûts. Mais le nouveau CEO reste confronté à des choix difficiles. Un réseau de 13 succursales réparties sur toute la Suisse paraît très important par rapport aux avoirs sous gestion actuels de 19,4 milliards de francs. Le fait que Patrick Fürer ait un profil nettement plus alémanique que son prédécesseur risque de susciter à nouveau des questions à l’égard des succursales romandes au sein de Notenstein La Roche, qui devront prouver leur pouvoir d’attraction de clients privés. Une intégration plus forte au sein du groupe Raiffeisen pourrait également figurer à nouveau à l’ordre du jour. Les deux travailleront bientôt sur des systèmes du même fournisseur. Le nouveau CEO a déjà travaillé au groupe Raiffeisen. page 4

