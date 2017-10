Un nouveau plus haut de l’année pour le SMI

vendredi, 13.10.2017

L’indice des valeurs vedettes a clôturé avec un gain de 0,35% à 9297 points et le SPI de 0,38% à 10.625 points. Sika et Lonza en hausse (+1,3%). Swatch en baisse (-0,9%).

Le marché suisse des actions a fini sur une note positive jeudi, les indices prenant de l’élan après les données US du jour et dans le sillage du Dax allemand qui a franchi pour la première fois le cap des 13.000 points. A New York, malgré les résultats trimestriels de JPMorgan et Citigroup...