Les nouveaux billets seront-ils les derniers?

vendredi, 13.10.2017

Johan Friedli



Le nouveau billet de 10 francs, dévoilé mercredi, sera mis en circulation le 18 octobre. Le pas est donc effectué pour les trois plus petites coupures. Ce sont certainement aussi celles qui ont le plus de chance de revivre pareil événement dans l’avenir.

Les trois coupures les plus élevées sont peut-être les plus vouées à la disparition. Elles sont les principales cibles de la lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier le célèbre billet de 1000 francs. Mais il faut tout de même rappeler que la coupure de 100 est la plus utilisée en Suisse.

Les arguments pros cash vont au-delà de l’intérêt des mafias. Mais quel est le poids des craintes liées à la liberté et la surveillance de masse face à la cashless society? page 7

