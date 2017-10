Commerces : une suppression cohérente des entraves

vendredi, 13.10.2017

Commerce Suisse salue la décision du conseil des États de prendre des mesures à l’encontre de la Suisse, une île aux prix élevés et d’ouvrir le marché suisse. Les mesures décidées simplifient le commerce et rendent l’importation des marchandises plus favorable. Kaspar Engeli, Directeur de Commerce Suisse, explique: «Nous approuvons les décisions du Conseil des États. C’est en effet la bonne direction. Nous pourrons ainsi également assurer le bien-être de la Suisse dans le futur. Toutefois, il existe encore et toujours des douzaines d’entraves commerciales. Il est très important d’éliminer celles-ci de manière cohérente.»Désormais, la pratique qui avait lieu jusqu’ici de changer les étiquettes des produits de l’UE et qui était très coûteuse également en temps, disparaît. – (Commerce Suisse)