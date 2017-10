Temenos s’est imposé dans le numérique pur

jeudi, 12.10.2017

Solutions bancaires. La filiale de Santander Openbank devrait se transformer au cours des prochaines années.

Christian Affolter



Le communiqué de Temenos a dévoilé un peu plus que simplement le nom de la banque Tier 1 avec laquelle le groupe genevois a pu conclure un nouveau contrat selon l’annonce de lundi. L’impact chiffré ne sera certes précisé un peu que lors de la présentation des chiffres trimestriels du 18 octobre. Mais les domaines dans lequel se situe ce mandat ouvrent de nouvelles perspectives pour Temenos. Il participe au projet d’Openbank, filiale du groupe espagnol Santander appelée à devenir totalement numérique d’ici quelques années. Et si ses solutions ont convaincu jusque là essentiellement dans le domaine du retail et de la gestion privée, Openbank y rajoutera les PME. Cela met également en évidence la grande flexibilité qu’offre la structure modulaire de la solution de Temenos. Cet aspect est particulièrement important au vu de l’évolution encore incertaine du domaine bancaire au cours des prochaines années. Personne ne peut dire quelles innovations seront adoptées à large échelle, et lesquelles ne trouvent pas grâce (les solutions de paiement comme Twint ou Apple Pay arriveront-elles par exemple à s’imposer face aux possibilités de paiement sans contact offertes par les cartes de débit/crédit?). Cependant, la tendance de remplacer des systèmes conçus à l’interne par des solutions de tiers devrait se poursuivre et offre toujours un potentiel important à des groupes comme Temenos. page 4

SUITE PAGE 04 (Abonnés)