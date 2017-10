Genève, capitale de la gouvernance numérique

jeudi, 12.10.2017

Régulation du web. Plus du 50% des discussions relatives aux politiques numériques mondiales ont lieu à Genève.

Leila ueberschlag



C’est sur les rives du lac Léman que se joue l’avenir de la Toile. L’ONU et ses agences accueillent, en effet, plus du 50% des discussions relatives aux politiques numériques. Genève s’impose donc comme le haut lieu de la gouvernance d’internet et le canton, en collaboration avec Digitalswitzerland ainsi que d’autres partenaires, lance aujourd’hui l’initiative des Geneva Digital Talks. L’objectif est d’offrir aux gouvernements, institutions académiques, acteurs privés et représentants de la société civile, une plateforme de discussion globale pour les sujets liés aux politiques numériques ainsi que de promouvoir la ville en tant que centre de gouvernance d’internet, en particulier en matière de sécurité informatique.

Les divers discussions et workshops se dérouleront en amont de l’Internet Governance Forum (IGF) – qui se tiendra à Genève entre le 17 et le 21 décembre 2017 lors duquel les premiers résultats des Geneva Digital Talks seront présentés. Le conseiller d’État genevois Pierre Maudet présente, dans notre interview, le rôle que le canton joue en matière de gouvernance d’internet, les principaux enjeux qui en découlent et l’objectif des Geneva Digital Talks. page 3

