Les Suisses sont des early- adopters en technologie

jeudi, 12.10.2017

Elsa Floret, New York



Selon Aongus Hegarty, président de Dell EMC EMEA, l’Europe et la Suisse sont très en avance sur les Américains, en matière de technologie. Sur le marché de l’IoT, les objectifs pour la Suisse sont identiques aux objectifs globaux du groupe, premier fournisseur de solutions interentreprises pour les industries automobiles, aérospatiales et de défense. ABB, client de Dell Technologies et excellent partenaire de VMware, selon le président EMEA était à l’honneur mardi à New York, lors du IoT Strategic Day. Avec une démonstration entre une passerelle Dell EMC IoT, interface entre le robot ABB muni d’une technologie de pointe et le système de l’entreprise. page 5

