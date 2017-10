Genève : grille salariale des fonctionnaires améliorée

Le Conseil d’Etat genevois a bouclé le projet SCORE de refonte du système d’évaluation et de rémunération de l’administration cantonale. Le salaire de 57% des personnes concernées augmentera, surtout dans la santé et le social. La nouvelle grille salariale bénéficiera surtout aux femmes, plus...