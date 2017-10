FMI: inquiet de l’endettement des émergents et des pays du G20

jeudi, 12.10.2017

L’endettement croissant des pays émergents et de certains membres du G20 constitue «l’un des risques les plus importants» pour la reprise économique, estime le FMI qui se montre pourtant plus optimiste sur la croissance mondiale. «Malgré des taux bas, le poids des intérêts de la dette a augmenté...