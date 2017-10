AVC : mobilisation lémanique

jeudi, 12.10.2017

En cas d’attaque cérébrale, il est vital de réagir vite et bien. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) se mobilisent conjointement et invitent le public à deux journées de sensibilisation à l’AVC. Dans ce cadre, des ateliers interactifs, des dépistages et des conférences publiques seront proposés. La première journée se tiendra le 17 octobre, à Genève et la seconde le 26 octobre, à Lausanne. En Suisse, l’accident vasculaire cérébral (AVC) frappe toutes les 30 minutes et à tout âge. Cela représente 16.000 personnes touchées par an. – (Hôpitaux universitaires de Genève)