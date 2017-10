Trois millions en or et en argent dans l’eau usée

mercredi, 11.10.2017

L’industrie et la médecine utilisent de plus en plus d’éléments-traces. Eawag quantifie pour la première fois quels métaux et matières sont rejetés avec les eaux épurées.

Près de 1,5 million de francs d’or et le même montant en argent disparaissent chaque année dans les effluents et les boues d’épuration suisses, selon une étude de l’Eawag.

L’industrie et la médecine utilisent de plus en plus d’éléments-traces: le tantale, un métal de transition, ou...