Le quatrième trimestre s’oriente vers un vaste tourbillon géopolitique

mercredi, 11.10.2017

Le durcissement quantitatif de la Réserve fédérale est un souci. Mais la réelle inquiétude est que l’indice économique Credit Impulse s’effondre.

Steen Jakobsen, Chief Economist et Chief Investment Officer, Saxo Bank



Le marché se résigne de plus en plus à considérer que la situation ne changera jamais. «Jamais», au moment précis où le risque et les changements fondamentaux commencent à s’aggraver. La tendance à tenir pour un avenir certain ce qui est arrivé dans un passé récent est un dysfonctionnement...