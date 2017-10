Dell EMC va investir un milliard en trois ans

mercredi, 11.10.2017

Internet of Thing (IoT). Le groupe crée une nouvelle organisation dédiée à l’internet des objets.

Elsa Floret, New York



Hier à New York, devant les journalistes et analystes internationaux, Michael Dell, CEO de Dell Technologies et Jeremy Burton, CMO ont fait la démonstration éclatante de l’intelligence des objets connectés, associée au storytelling dans lequel excellent les Américains. Un film est projeté sur trois écrans géants avec Jeremy Burton cherchant désespérément un taxi jaune. Il parvient enfin à destination, mais en retard, en raison du trafic. Le CEO, dans une Tesla à la conduite autonome arrivera au meeting en 5 minutes, informé en permanence de la durée du trajet et en évitant tout embouteillage. Démonstration life et humoristique du smart data appliqué aux contraintes de la vie réelle. page 17

