Dell EMC prévoit d’investir un milliard sur trois ans

mercredi, 11.10.2017

Internet of Thing (IoT). Le groupe crée une nouvelle organisation dédiée à l’internet des objets.

Michael Dell. «Nous sommes face à une nouvelle réalité: chaque objet deviendra une machine intelligente...»

Elsa Floret, New York

Hier à New York, devant un millier de journalistes et d’analystes du monde entier, Michael Dell, CEO de Dell Technologies et Jeremy Burton, CMO DELL EMC ont fait la démonstration éclatante de l’intelligence des objets connectés, associée au storytelling dans lequel...