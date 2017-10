HIAG construit un campus high-tech

mercredi, 11.10.2017

Immobilier. Le site se trouve à Meyrin/Satigny. Le premier bâtiment, siège EMEA de HP Inc. et Hewlett-Packard Enterprise, vient d’être inauguré.

Leila Ueberschlag



The Hive 02. Le bâtiment abrite le siège Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de HP Inc. et Hewlett-Packard Enterprise.

Un campus high-tech pour entreprises visant à attirer les talents du monde entier. C’est le but du projet «The Hive» - la ruche en anglais - situé à Meyrin/Satigny. Le bâtiment, baptisé «The Hive 02», a été inauguré hier. Il abrite le siège Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de HP Inc. et...