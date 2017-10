Wall Street reprend son souffle

mardi, 10.10.2017

La Bourse de New York a clôturé en baisse lundi, les investisseurs on fait une pause après une semaine marquée par de nombreux records, en attendant les résultats de plusieurs banques cette semaine: le Dow Jones a perdu 0,06%, le Nasdaq 0,16% et le S&P 500 0,18%.

