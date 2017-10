LVMH : les ventes à plus de 10 milliards sur un trimestre

Le numéro un mondial du luxe LVMH a franchi la barre des 10 milliards d’euros de ventes réalisées sur un seul trimestre, avec une croissance au beau fixe entre juillet et septembre malgré un effet de changes négatif. Le groupe de Bernard Arnault et ses 70 marques (dont Louis Vuitton, Fendi,...